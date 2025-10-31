¡En la carretera 70 Poniente choque frontal entre dos camionetas dejó tres lesionados, uno de gravedad!

JESÚS MARÍA, AGS.- Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque frontal en la carretera federal 70 Poniente, por lo que tres hombres resultaron lesionados, uno de gravedad y en el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tuvo que ser trasladado al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social para su pronta atención médica.

El accidente se registró el jueves 30 de octubre, alrededor de las cuatro de la tarde, sobre el kilómetro 23+200 de la citada carretera, en la comunidad El Pedernal I, perteneciente al municipio de Jesús María.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, el herido de gravedad, identificado como Francisco “N”, de 35 años de edad, habría sido el que provocó el percance.

Conducía una camioneta Chevrolet Silverado HD3500, en color blanco y con placas de circulación AA-2329-F de Aguascalientes, cargada con costales con sorgo.

Al transitar a velocidad inmoderada de poniente-oriente de pronto perdió el control del volante e invadió el carril contrario, donde chocó de frente contra una camioneta Nissan NP300, tipo estaquitas, también en color blanco y que traía la razón social “Santa Ana al tamaño de tu obra”, en la que viajaban Jaime, de 58 años, y otro hombre de entre 40 a 45 años.

Las partes frontales de las dos camionetas quedaron destrozadas, pero el más perjudicado fue Francisco, que quedó prensado en la cabina de la Chevrolet.

Paramédicos de la Cruz Roja y del ISSEA lo rescataron y le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, fractura expuesta de la pierna izquierda y contusión en el tórax.

Su estado de salud se reportó como grave y se solicitó el apoyo del helicóptero Fuerza 1 de la Policía Estatal para trasladarlo al Hospital 3 del IMSS, lo que sucedió en un viaje de 10 minutos.

El paciente fue recibido por el personal en turno e ingresado para ser atendido de inmediato.

Los dos ocupantes de la Nissan fueron valorados en el lugar del accidente y resultaron solamente con golpes y abrasiones, por lo que no fue necesario trasladarlos a ningún hospital.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del choque frontal y los daños materiales los estimaron en varios miles de pesos.