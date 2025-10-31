NoticiasZacatecas

¡En Picones autoridades realizaron búsqueda de personas desaparecidas!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- En atención a las carpetas de investigación, el miércoles 29 de octubre personal de la Fiscalía General de Justicia acudieron a la comunidad de Picones, en donde llevaron a cabo una prospección forense.

En esta zona de la capital zacatecana se recorrieron varios polígonos establecidos con anterioridad, con el propósito de localizar indicios que permitan la localización de personas desaparecidas.

Durante su estancia en la zona, el personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares se apoyaron de drones y georadares, lo que permitió cubrir una mayor superficie.

En las acciones emprendidas participaron también la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Comisión de Derechos Humanos.

