¡En la carretera estatal 99 peatón murió atropellado por un vehículo “fantasma”!

TEPEZALÁ, AGS.- Un vehículo “fantasma” atropelló y mató a un hombre sobre la carretera estatal número 99, en el municipio de Tepezalá.

El finado respondió al nombre de Jesús “N”, de 35 años de edad.

Testigos que observaron al peatón tirado sobre la cinta asfáltica luego de ser arrollado dieron aviso a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía Estatal de Carreteras se movilizaron al lugar señalado y a la altura del kilómetro 14 detectaron a la víctima, que yacía en el centro de la vialidad.

Los elementos solicitaron la presencia de los paramédicos del ISSEA, que arribaron en la ambulancia ECO-449 y al revisar al hombre atropellado verificaron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue resguardada hasta que llegaron elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que hicieron trabajos de campo y levantaron el cuerpo del finado para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rastrearon la zona en busca del vehículo que atropelló al treintañero, pero no lo localizaron.