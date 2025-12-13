¡En la carretera federal 45 camión de carga se volcó y provocó fuerte movilización de autoridades!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un accidente tipo volcadura se registró sobre la carretera federal número 45, a la altura del kilómetro 26+300, donde un camión de carga terminó fuera de la cinta asfáltica, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 12 de diciembre, alrededor de las 15:30 horas.

La unidad involucrada fue un camión quinta rueda marca Kenworth, perteneciente a una empresa lechera, con placas de circulación 927-UP-3 del Estado de México, conducida por César Raúl Gaucín Montoya, de 30 años de edad, vecino de la colonia Centro, en Gómez Palacio, Durango.

Tras el percance, al sitio acudió la ambulancia ECO-441 del ISSEA, a cargo de Marcos Muñoz, cuyos paramédicos brindaron la atención prehospitalaria al conductor y determinaron su traslado en condición estable al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social al presentar lesiones leves que no ponían en riesgo su vida.

Asimismo, arribaron elementos de la Guardia Nacional división caminos, quienes se hicieron cargo del abanderamiento y control de la circulación vehicular en la zona.

También acudieron Bomberos del Estado, quienes realizaron labores de seguridad y prevención de riesgos.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.