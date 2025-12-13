¡Por secuestro agravado de una víctima en Guadalupe 50 años de prisión a siete sujetos y una mujer!

GUADALUPE, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante juicio oral en contra de José “N”, Alex José “N”, Brayan Steven “N”, Pedro “N”, César “N”, Federman “N”, Roberto Alejandro “N” y Alondra Judith “N”, por el delito de secuestro agravado, consistente en 50 años de prisión y la reparación integral del daño.

En febrero de 2024, en el municipio de Guadalupe, los ahora sentenciados en compañía de otros sujetos privaron de la libertad a una víctima, siendo liberada vía operativa por agentes de la Policía Estatal.