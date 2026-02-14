¡En la carretera federal 45 Norte hallaron el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.-

La mañana del sábado 14 de febrero se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba huellas visibles de violencia (golpes).

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que las lesiones que presentaba la víctima fueron producto de un atropello.

El reporte inicial a los servicios de emergencia sobre el hallazgo del cuerpo movilizó a las corporaciones de seguridad tras confirmarse que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día del sábado.

El hallazgo del masculino sucedió específicamente sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del municipio de Rincón de Romos.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones policiales y peritos de la Fiscalía General del Estado para resguardar la zona e iniciar con las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para lograr la identificación del hombre y esclarecer los hechos.

Posteriormente, la Fiscalía Estatal informó que el hombre fallecido fue identificado como Mauro “N” y que fue atropellado por un vehículo de motor.

El individuo presentaba fracturas en las piernas, lesiones por fricción en el tórax y la ropa rasgada por arrastre, huellas compatibles con un atropellamiento.

La FGE precisó que la víctima no tenía signos de violencia.