¡En la carretera federal 45 Sur tráiler volcó aparatosamente, sin que se registraran personas lesionadas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aparatoso accidente tipo choque contra objeto fijo y posterior volcadura se registró sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura del kilómetro 108, entre la Puerta de Seguridad Sur y la ex Hacienda de Peñuelas.

El percance ocurrió alrededor de las 22:25 horas del jueves 9 de abril.

Un tractocamión Kenworth, en color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes y perteneciente a la empresa Grupo García, era conducido por un hombre de entre 50 y 55 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad circulaba en dirección norte-sur cuando al llegar al punto referido el operador perdió el control del volante, impactándose contra el muro central. Tras el choque, el tráiler brincó la contención y terminó volcado sobre su costado izquierdo, quedando atravesado en los carriles contrarios, de sur a norte.

Al lugar acudieron oficiales de la Guardia Nacional, quienes tras realizar la valoración correspondiente descartaron personas lesionadas.

Minutos más tarde, personal de Bomberos del Estado arribó para controlar un derrame de aceite derivado del accidente.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada y limpiar la carpeta asfáltica.