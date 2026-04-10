¡Capturaron policías estatales a tres sospechosos del homicidio de un vendedor de drogas en Jesús María!

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado capturaron a tres sujetos, padre e hijos, como sospechosos del homicidio de un presunto distribuidor de drogas en el municipio de Jesús María.

Al parecer, la víctima, a través de WhatsApp, le mandó un mensaje con insultos a uno de los arrestados, lo que sería el móvil del crimen, aunque la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Los detenidos son Juan Gabriel, de 54 años, y sus hijos Daniel, de 22, y Alan Alexis, de 19, que son investigados por la muerte de José Luis Morales Martínez, que era conocido como “El Whisky” y contaba con 35 años de edad.

Él fue privado de la vida con disparos de arma de fuego, una escopeta, el sábado 4 de abril, minutos antes de las cinco de la tarde, a la altura del kilómetro 2 de la carretera estatal 52, que conduce a Los Arquitos, en la comunidad El Refugio, en J.M., frente a la empresa MODESTORE.

De manera extraoficial trascendió que Daniel y Alan Alexis le compraban droga al “Whisky” de manera ocasional, por lo que se conocían.

El viernes 3 de abril, un día antes del crimen, José Luis tuvo una pelea con Alan Alexis, desconociéndose los motivos.

Al día siguiente, padre e hijos, al regresar a su casa procedentes de la comunidad Los Arquitos, donde hicieron unos trabajos de construcción, Daniel recibió un mensaje de WhatsApp de parte de José Luis, que con insultos y provocaciones lo retaba.

Daniel le comentó a su hermano sobre tal mensaje y Alan Alexis le propuso que fueran a buscarlo para confrontarlo.

Los dos hermanos, así como su padre, tomaron una escopeta hechiza y en un vehículo se dirigieron hasta el lugar donde se hallaba José Luis, en la carretera mencionada.

“El Whisky” se hallaba en una jardinera y los hermanos se aproximaron para encararlo.

Daniel llevaba el arma de fuego y al ver que José Luis metía la mano a una bolsa creyó que iba a sacar también un arma y le disparó.

El agredido murió de balazos que recibió en la cabeza y el pecho, tras de lo cual los dos hermanos y su padre escaparon.

El jueves 9 de abril la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que policías estatales detuvieron a Juan Gabriel, Daniel y Alan Alexis en Jesús María a bordo de un auto Volkswagen, en color blanco, y les aseguraron dos envoltorios con droga crystal, uno con 20 gramos y otro con 14 gramos.

Los tres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por la posesión del narcótico, pero se les relacionó con el homicidio del vendedor de drogas.

Interrogados al respecto, Daniel y Alan Alexis habrían reconocido su participación en el crimen.

Daniel aseguró que al ir a buscar a José Luis para reclamarle por el mensaje que le envió, realizó un disparo con la escopeta hacia el suelo y provocó que “El Whisky” cayera al piso.

Dijo que él se acercó para golpearlo con el cañón del arma, pero que la escopeta se le disparó por accidente y así acabó con la vida de José Luis.

A pesar de su versión, el AMP continúa integrando una carpeta de investigación para resolver la situación legal de los tres detenidos.