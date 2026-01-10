¡En la carretera federal 45 trabajador fue herido con un machete y agentes investigadores detuvieron al atacante!

FRESNILLO, ZAC.- Un trabajador fue agredido y lesionado con un machete por un sujeto, el cual fue detenido por agentes de la Policía de Investigación.

El viernes 9 de enero, poco después de las ocho de la noche, la víctima, de 23 años de edad, se encontraba laborando en la carretera federal 45, en el tramo Fresnillo-Zacatecas, a la altura del Campus Universitario Lobos y del cerro Chilitos.

Junto con otros compañeros reemplazaba algunos cables de telecomunicación cuando de pronto llegó un sujeto agresivo y atacó al joven con un machete, provocándole una herida de aproximadamente un centímetro en el antebrazo.

Los testigos de la agresión solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios al agredido y determinaron que no era necesario trasladarlo a ningún hospital.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Metropolitana, además de agentes de la Policía de Investigación, se presentaron en el lugar para tomar cartas en el asunto.

Al desplegar un operativo en busca del atacante, los agentes investigadores de la PDI lo localizaron y arrestaron.

El sujeto dijo llamarse José Manuel “N”, de 51 años de edad, que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para el inicio de una carpeta de investigación y se resolviera su situación legal.