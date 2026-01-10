¡Fue ejecutado un hombre y abandonaron su cuerpo entre Sombrerete y Saín Alto!

SOMBRERETE, ZAC.- Un hombre fue ejecutado y su cuerpo abandonado entre los límites de Sombrerete y Saín Alto, donde fue localizado por las autoridades.

Alrededor de las 04:00 horas del viernes 9 de enero, elementos policiales se movilizaron al punto indicado para atender reportes sobre una persona tirada e inconsciente.

Al arribar, confirmaron que se trataba de un hombre, el cual ya estaba muerto y le apreciaron huellas de violencia y heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego.

Algunas personas que transitaban cerca a la carretera federal fueron las que descubrieron a la víctima y se comunicaron a los servicios de emergencia para dar parte.

La zona fue resguardada hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer el homicidio y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del hombre asesinado para trasladarlo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.