¡En la carretera federal 49 choque entre dos tractocamiones dejó pérdidas materiales!

Fotos: Cortesía

RÍO GRANDE, ZAC.- Sobre la carretera federal 49 se registró un choque entre dos tráileres, cuyos operadores resultaron ilesos, aunque sí hubo pérdidas materiales.

El accidente se registró durante la mañana de este sábado, en el tramo carretero con dirección de Juan Aldama hacia Río Grande, antes de llegar a la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE).

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance y al sitio se movilizaron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que al arribar confirmaron la colisión entre los dos tractocamiones.

Los choferes fueron valorados en el sitio y se determinó que no sufrieron lesiones.

La zona fue resguardada para que oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaran conocimiento de lo sucedido y elaboraran el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.