¡Seis implicados en fraudes por la venta de vehículos y por tratar de sobornar a policías estatales fueron detenidos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes lograron la detención de seis personas que fueron señaladas como presuntas responsables del delito de cohecho al ofrecer dinero en efectivo y teléfonos celulares para evitar ser detenidos; los asegurados están relacionados con una carpeta de investigación por el delito de fraude en la venta de vehículos a través de una supuesta financiera.

Como resultado del seguimiento a las investigaciones luego de una denuncia presentada por una persona afectada de fraude en el financiamiento para la compra de un vehículo, oficiales de la Policía Estatal acudieron al inmueble ubicado en la colonia San Luis para darle seguimiento a la denuncia.

A su arribo fueron recibidos por seis personas que al verse sorprendidos por la presencia de los policías actuaron de manera evasiva e incluso pretendieron evitar ser detenidos ofreciendo dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Ante tal situación de la presunción del delito de cohecho, se procedió a la detención de quienes dijeron llamarse Osvaldo “N”, de 22 años, y Diego “N”, de 22 años, ambos originarios del Estado de Oaxaca; Eder “N”, de 36 años de edad, Juan “N”, de 20 años, Sheyla “N”, de 23 años, los tres originarios del Estado de México, y Denisse “N”, de 24 años de edad, con domicilio en el Estado de Aguascalientes.

Finalmente, las seis personas detenidas fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho debido a que se les inició una carpeta de investigación en su contra como probables responsables del delito de cohecho.