¡En la carretera federal 49 hombre perdió la vida tras ser atropellado por un auto “fantasma”!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un hombre murió al parecer atropellado por un vehículo “fantasma” sobre la carretera federal 49, a la altura del entronque que conduce a la comunidad de Tetillas.

La madrugada del lunes 15 de diciembre personas que transitaban por dicha vialidad observaron a la víctima tirada sobre la cinta asfáltica, por lo que alertaron a las autoridades.

Los primeros respondientes a las llamadas de auxilio fueron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que confirmaron la presencia de la víctima ya sin vida.

La zona del hecho fue resguardada y poco más tarde arribaron, para iniciar las primeras investigaciones, agentes de la Policía de Investigación y elementos de Servicios Periciales.

Al término de las diligencias, el cadáver del hombre fue levantado y remitido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

La circulación vehicular se vio interrumpida por unas horas, hasta la conclusión de los trabajos de campo por parte de las autoridades ministeriales.