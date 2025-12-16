¡Tras ataque armado contra policías estatales en Loretito detuvieron a presunto nieto de la alcaldesa de SFR y a su pareja!

Serios problemas para la presidenta municipal Margarita Gallegos Soto

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un incidente de seguridad se registró la madrugada del sábado 13 de diciembre en la comunidad de Loretito, perteneciente a este municipio, luego de que elementos de la Policía Estatal de Caminos fueran atacados a balazos durante una intervención.

En el operativo se logró la detención de dos personas que se identificaron como familiares de la alcaldesa de ese municipio, Margarita Gallegos Soto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando policías estatales detectaron una camioneta de lujo marca GMC, con placas extranjeras y vidrios polarizados, lo que motivó que se le marcara el alto al conductor.

Uno de los ocupantes descendió de la unidad portando un arma de fuego larga, con la cual disparó en contra de los uniformados.

Tras repeler la agresión, los oficiales solicitaron apoyo vía radio y lograron someter a un hombre y a una mujer, quienes afirmaron ser el nieto de la alcaldesa y la pareja sentimental de éste.

A los sospechosos se les aseguró un arma larga marca Palmetto (modelo PA-15), calibre .223, con número de serie SCD-XXXX526.

Lo que generó mayor preocupación entre las autoridades es que, presuntamente, dicha arma estaría registrada dentro del lote de armamento asignado a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de San Francisco de los Romo.

Esta versión fue referida por los propios detenidos y ya se encuentra bajo investigación.

La camioneta, el arma de fuego y las dos personas detenidas fueron trasladados a la Fiscalía General de la República a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinar la situación legal de los involucrados y establecer el origen y uso del arma asegurada.

En el operativo acudieron en apoyo la Policía Municipal de San Francisco de los Romo y la Policía Metropolitana.