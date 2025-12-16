¡Tras riña en Norias de Paso Hondo joven resultó herido de bala!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven resultó herido de bala en la espalda durante una riña afuera de su domicilio en la comunidad Norias de Paso Hondo, al oriente de la capital.

En una primera entrevista con las autoridades, el lesionado, Óscar Adrián Chávez Rangel, de 22 años de edad, refirió que desconocía a sus atacantes, quienes llegaron cuando estaba con unos amigos; enseguida se liaron a golpes y, ante la desventaja, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y tratar de dar con los agresores.

El hecho sucedió el domingo 14 de diciembre, alrededor de las dos y media de la madrugada.

Los agresores arribaron a las calles Rosa Guadalupe y Dalias, en la citada localidad de Norias de Paso Hondo, donde sorprendieron a Óscar Adrián que platicaba con unos amigos afuera de su casa y luego de un intercambio de palabras se fueron a las manos y tras un intercambio de golpes uno de los agresores le disparó en varias ocasiones.

Uno de los proyectiles hizo blanco en su cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios médicos.

Los vecinos que pidieron ayuda a los números de emergencia refirieron que escucharon hasta tres balazos y que se encontraba un joven lesionado.

A bordo de la ambulancia UE-54 paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital Miguel Hidalgo, donde se le diagnosticó una herida de proyectil en la espalda.

Oficiales de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal atendieron los reportes sobre la agresión armada y en la escena del ataque localizaron tres casquillos percutidos calibre .22, que fueron asegurados como evidencia.

Además, rastrearon la zona en busca de los agresores, pero no lograron localizarlos.