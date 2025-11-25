¡Por el feminicidio de una joven en Los Ramírez sentenciaron a 40 años de prisión a “El Loco”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una sentencia condenatoria de 40 años de prisión por el delito de feminicidio recibió el violador Ricardo “N” alias “El Loco”, quien asesinó a puñaladas a la joven Paola Alejandra Flores, de 29 años de edad, en el municipio de Jesús María, debido a que intentó atacarla sexualmente pero ella opuso resistencia.

El feminicida ya había sido sentenciado a otros 20 años de prisión por los delitos de violación equiparada y violación debido a que durante los meses de abril y mayo del 2024 atacó a una víctima distinta a punta de pistola en la comunidad Los Ramírez, en J.M.

A Paola Alejandra la privó de la vida el domingo 26 de mayo del 2024 también en Los Ramírez.

Ese día, alrededor de las 23:30 horas, la fémina salió de su casa en dicha comunidad para dirigirse a una toma de agua, pero en el camino fue interceptada por “El Loco”, que viajaba en una motocicleta.

Ricardo intentó atacarla sexualmente pero ella se defendió.

El sujeto la apuñaló en el tórax y el abdomen con un arma blanca para luego huir en su motocicleta.

La víctima alcanzó a gritar pidiendo ayuda al ser agredida y su pareja, José Rodríguez, la escuchó y al salir a buscarla la encontró muerta en una zanja.

Al día siguiente, lunes 27 de mayo, “El Loco” fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por el feminicidio de la joven.

Durante el proceso se comprobó que Ricardo había violentado sexualmente a otra mujer hasta en dos ocasiones, hechos por los que recibió una condena de 20 años de cárcel.

Al término del juicio por feminicidio recibió una pena de 40 años de prisión, además de que tendrá que pagar 500 días de multa así como la reparación del daño moral y material a favor de los familiares de Paola Alejandra.