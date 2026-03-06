¡En La Casita saquearon domicilio: ladrones robaron camioneta y bienes por medio millón, y hasta tomaron y fumaron!

Propietario de la casa denunció el robo de su camioneta Honda Pilot 2016 y múltiples pertenencias

La vivienda presentaba daños en puertas y signos de que los intrusos permanecieron dentro

Un vecino le confirmó que el vehículo aún estaba en el lugar la noche del 3 de marzo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de 41 años denunció el robo de su camioneta y diversos objetos de valor de su domicilio en el fraccionamiento La Casita, donde además encontró daños en accesos y señales de que los responsables no sólo ingresaron, sino que se tomaron su tiempo para beber y fumar dentro del inmueble, como si estuvieran en plena comodidad.

El monto de lo sustraído asciende a $500,000.

El afectado, identificado como José Manuel “N”, reportó que alrededor de las 12:40 horas del jueves 5 de marzo regresó a su domicilio ubicado en la calle Presa Malpaso número 119 tras haber estado fuera desde el sábado 28 de febrero por motivos de viaje.

Al llegar notó que su camioneta Honda Pilot, modelo 2016, color gris y con placas del estado de Aguascalientes, ya no se encontraba estacionada en el exterior.

Al intentar ingresar, observó que la puerta de protección estaba dañada y la chapa de la puerta principal forzada.

Una vez dentro, encontró desorden en varias habitaciones y daños adicionales en accesos.

Al buscar las llaves de la camioneta confirmó que también habían sido sustraídas.

Tras revisar el inmueble detectó el robo de sillas de comedor, dos pantallas, varias bocinas, un cajón de buffer, un amplificador, botellas de vino, herramienta diversa, aproximadamente $70,000 en efectivo, perfumes, ropa, relojes, una cadena de oro y un tanque de gas, además de múltiples destrozos al interior.

Asimismo, localizó ropa y pertenencias ajenas, así como botellas vacías de alcohol y colillas de cigarro en el comedor, lo que indicaba que los responsables permanecieron dentro del inmueble por un tiempo prolongado.

Un vecino le informó que el 3 de marzo, al llegar de trabajar alrededor de las 19:30 horas, la camioneta aún estaba estacionada.

A las 21:00 horas, cuando salió a barrer, el vehículo seguía en el lugar; sin embargo, al salir rumbo a su trabajo a las 07:30 horas del 4 de marzo notó que la camioneta ya no se encontraba.

La denuncia fue atendida por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos.

Posteriormente, arribó personal de la Unidad Especializada en Robos y de la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para la recopilación de indicios y el inicio de las investigaciones.