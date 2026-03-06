¡Policías heridos y daños materiales dejó ataque con coche bomba a Comandancia de Luis Moya!

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el estado mantiene el control y reforzará la seguridad en la zona, y dijo que agresores escaparon hacia Aguascalientes

La SSP de Aguascalientes, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional blindaron la frontera

La Fiscalía General de la República coadyuva en las investigaciones

LUIS MOYA, ZAC.- Un ataque directo con un coche bomba contra la Comandancia de la Policía Municipal de Luis Moya la tarde del jueves 5 de marzo dejó un saldo de tres oficiales heridos, además de severos daños en la infraestructura de la corporación y afectaciones totales en patrullas y vehículos particulares que se encontraban en las inmediaciones.

La potencia de la detonación generó una onda expansiva que afectó fachadas y destruyó los cristales de viviendas situadas a varias cuadras a la redonda.

Ante la gravedad de las heridas de los oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas desplegó de inmediato su helicóptero, conocido como “El Cuervo”.

La aeronave realizó el traslado aeromédico de urgencia hacia la capital zacatecana para que los elementos recibieran atención médica especializada.

Tras cumplir con esta misión, el helicóptero regresó a la zona del ataque para apoyar desde el aire las actividades de vigilancia y seguridad que las fuerzas estatales y federales realizaban en tierra.

En el lugar de los hechos, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), en un trabajo conjunto con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, reforzaron la seguridad en toda la zona.

A este despliegue se sumaron efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes reforzaron a las autoridades zacatecanas para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Asimismo, se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya coadyuva en las investigaciones para determinar el tipo de explosivo utilizado y dar con los responsables de este atentado.

El impacto de la explosión se extendió a varios kilómetros a la redonda.

Habitantes de la comunidad El Coesillo, ubicada a sólo 5 kilómetros de la cabecera municipal de Luis Moya, reportaron haber visto una densa columna de humo negro tras el estruendo.

Este mismo fenómeno fue observado por pobladores de San Jacinto, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, quienes a pesar de encontrarse a 9 kilómetros de distancia presenciaron la magnitud del siniestro.

Debido a esta cercanía, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes reforzaron el “Operativo Frontera” en los límites con Zacatecas.

Se intensificó la vigilancia en los municipios de Cosío y Rincón de Romos para prevenir cualquier incursión delictiva, manteniendo presencia permanente de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las carreteras de la región.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la situación se encontraba bajo control tras el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad.

Respecto al estado de salud de los policías municipales afectados, el funcionario detalló que los tres elementos se encontraban recibiendo atención médica y, afortunadamente, se reportaban estables y fuera de peligro.

Reyes Mugüerza calificó el ataque como una reacción de los grupos delictivos ante los operativos de pacificación y reiteró que se reforzará la presencia institucional para garantizar la tranquilidad de los habitantes.