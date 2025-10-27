¡En la Ciudad de México detuvieron a sicario del CJNG que “levantó” a una mujer en Pabellón de Arteaga!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto sicario de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en varios municipios de Aguascalientes fue detenido en la Ciudad de México por el “levantón” de una mujer en Pabellón de Arteaga en el mes de enero del año pasado.

Se trata de Juan Carlos “N”, que fue recluido en el CERESO Aguascalientes acusado por los delitos de allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas.

Por el mismo hecho se encuentran presos y vinculados a proceso sus cómplices Edy Omar “N” y José de Jesús “N” alias “El Comandante 22” y/o “El Comandante Gordo”, este último un ex policía municipal de Zapopan, Jalisco, identificado como líder de una célula del CJNG generadora de violencia y que operaba en los municipios de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Asientos, San José de Gracia y El Llano.

El “levantón” del que se les acusa sucedió el miércoles 10 de enero del 2024, alrededor de las cuatro de la tarde.

Varios sujetos, entre ellos José de Jesús, Edy Omar y Juan Carlos, llegaron al domicilio de la víctima en Pabellón de Arteaga y la sorprendieron dormida junto con un familiar.

Tras despojarlos de sus teléfonos celulares a la fémina la golpearon, le vendaron los ojos y le amarraron las manos para privarla de su libertad.

Los delincuentes la sacaron de su casa y la subieron a un vehículo, en la que la trasladaron a otro lugar para seguir golpeándola en diferentes partes del cuerpo y finalmente abandonarla en calles del mismo municipio.

La ofendida denunció lo sucedido y tiempo después José de Jesús y Edy Omar fueron detenidos y encarcelados por su participación en este y otros hechos delictivos.

A Juan Carlos se le giró una orden de aprehensión por los delitos mencionados y fue ubicado en la Ciudad de México, donde estaba radicando.

La Fiscalía General de la capital del país localizó al prófugo en un domicilio ubicado en la colonia Arbolito I en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que tras obtener una orden de cateo, agentes de la CDMX accedieron al inmueble y lo detuvieron.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de esta ciudad viajaron a la Ciudad de México para recibir a Juan Carlos y traerlo de regreso e ingresarlo al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes para que responda por los cargos que se le imputan.