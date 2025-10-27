¡Dos sujetos que agredieron con machetes a policías municipales en La Huerta fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos sujetos que agredieron con machetes a oficiales de la Policía Municipal en el fraccionamiento La Huerta, en el oriente de la ciudad, fueron vinculados a proceso por los delitos de tentativa de amenazas, tentativa de lesiones dolosas y portación de arma prohibida.

Los acusados son Ernesto Alejandro “N” y Ricardo “N”.

El lunes 20 de octubre del presente, uniformados de Seguridad Pública, al realizar un recorrido por dicha zona habitacional, detectaron a los dos individuos caminando por la avenida Ferrocarril llevando machetes en sus manos.

Los elementos les marcaron el alto pero se echaron a correr, dándoles alcance en el cruce con la calle Chichimeco tras una persecución pie a tierra.

Los sujetos atacaron a los oficiales con las armas y los amenazaron de muerte, por lo que tuvieron que someterlos, desarmarlos y detenerlos.

Los agresores fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación en su contra y los consignó ante el juez de Control.

Al resolver su situación legal les decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por los tres delitos mencionados, por lo que fueron encarcelados en el CERESO Aguascalientes.