¡Una muerta y dos lesionados graves dejó choque frontal entre dos autos en el puente vehicular de Jardines de las Fuentes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un choque frontal entre dos automóviles en el puente vehicular de las avenidas Aguascalientes y Héroe de Nacozari Sur, en el fraccionamiento Jardines de las Fuentes, dejó a una mujer sin vida y a los dos conductores lesionados de gravedad.

El trágico accidente sucedió el domingo 26 de octubre, minutos antes de las tres de la tarde, y habría sido provocado por José Antonio “N”, conductor de un Volkswagen Beetle, en color azul.

Circulaba por el segundo anillo a exceso de velocidad, en el sentido oriente a poniente, y a la altura de Nacozari, en la parte alta del puente vehicular, perdió el control del volante hacia el lado izquierdo y brincó el camellón central.

Al invadir los carriles de poniente-oriente chocó de frente contra un Nissan Platina, en color tinto, que iba en esa dirección.

Este coche era manejado por Francisco Tayahua, que iba acompañado de su esposa Graciela Barba.

En el auto llevaban unas ollas con pozole caliente, el cual se derramó tras el encontronazo y les cayó encima, provocándoles algunas quemaduras.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena y encontraron a Graciela ya sin vida, por lo que auxiliaron a los choferes de los vehículos y tras diagnosticarles lesiones de gravedad los trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

Oficiales de la Policía Vial, al intervenir en el percance, cerraron la circulación vehicular del puente para realizar el peritaje correspondiente.

El cuerpo de la mujer fallecida fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.