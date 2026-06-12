¡En la colonia Arte Mexicano hombre se quitó la vida por su propia mano!

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre se quitó la vida en su domicilio en la colonia Arte Mexicano de esta cabecera municipal.

El finado contaba con 37 años de edad.

El jueves 11 de junio, minutos antes de las ocho de la noche, sus familiares lo encontraron inconsciente, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaron al lugar así como paramédicos, que revisaron al morador de la casa y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo a los indicios apreciados en el sitio se determinó que el hombre se quitó la vida por su propia mano.

Al domicilio llegaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las pesquisas correspondientes y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que procesaron la escena y remitieron el cuerpo del hombre al SEMEFO para la práctica de la necropsia.