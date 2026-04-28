¡En la colonia Constitución hombre murió atropellado por el tren!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre falleció tras de que fue atropellado por el tren en la colonia Constitución, al norte de la ciudad, durante la madrugada de este martes.

La víctima mortal, no identificada, tenía entre 30 y 35 años de edad.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:45 horas en el cruce de las calles Artículo 1 y Artículo 14, en la citada colonia.

Un tren perteneciente a FERROMEX circulaba en dirección de sur a norte.

De acuerdo con el testimonio del maquinista, al aproximarse al punto mencionado observó a la víctima recostada a un costado de las vías, por lo que de inmediato accionó el silbato y aplicó los frenos de emergencia para alertar sobre su presencia.

El operador indicó que el hombre intentó ponerse de pie, pero comenzó a tambalearse, lo que provocó que finalmente fuera alcanzado por una de los salientes de la locomotora.

El maquinista también señaló que metros más adelante observó a otra persona caminando en dirección hacia donde se encontraba el ahora occiso.

Tras lo ocurrido, se dio aviso a los servicios de emergencia, arribando al sitio elementos de la Policía Municipal del Destacamento Terán Norte así como paramédicos del ISSEA, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, procediendo al acordonamiento de la zona.

Posteriormente, personal del Grupo de Homicidios de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al SEMEFO.

Vecinos de la zona señalaron que el ahora finado frecuentemente se reunía en ese punto con otro sujeto, presuntamente relacionado con la comisión de robos en el área.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.