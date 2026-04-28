¡Tras salida de camino y volcadura del vehículo que conducía adolescente perdió la vida!

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CHALCHIHUITES, ZAC.- Un adolescente perdió la vida tras un accidente tipo salida de camino y volcadura del vehículo que conducía.

El trágico accidente se registró este martes, alrededor de la una de la madrugada, en la carretera estatal que comunica Gualterio con Súchil, Durango.

El jovencito fue identificado como Kevin, que contaba con 16 años de edad.

La unidad de motor que conducía era un Acura, en la que transitaba por esa vialidad cuando por causas desconocidas perdió el control del volante.

Lo anterior provocó que el automóvil abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

El coche dio varias volteretas y en una de ellas el operador salió eyectado de la cabina, por lo que terminó a varios metros de distancia de éste.

Elementos policiales arribaron a la escena y encontraron el automotor con daños considerables.

Paramédicos confirmaron la muerte del adolescente y la zona fue acordonada.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales hizo acto de presencia en el sitio para realizar las diligencias respectivas y trasladar el cuerpo sin vida del menor de edad al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.