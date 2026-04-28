¡Tras violento asalto en gasolinería Top Energy atraparon a tres encapuchados; huían en auto rojo!

Les aseguraron el dinero, el teléfono robados y las armas utilizadas en el atraco

AGUASCALIENTES, AGS.- Un violento asalto se registró la madrugada del lunes 27 de abril en la gasolinería Top Energy, ubicada en el fraccionamiento Misión de San Margarito, donde un empleado fue sometido por tres sujetos encapuchados armados con un arma de fuego y un picahielo.

Minutos después, durante un operativo de búsqueda, los tres presuntos responsables fueron detenidos por la Policía Estatal mientras escapaban a bordo de un vehículo en color rojo.

El atraco ocurrió alrededor de las 01:00 horas en el establecimiento situado en avenida Héroe Inmortal número 8817.

El trabajador afectado, Jonathan Alejandro “N”, relató que se encontraba sentado dentro del área de trabajo debido a la ausencia de clientes cuando observó la llegada de tres hombres encapuchados, quienes se aproximaron caminando.

Los sujetos lo amenazaron con la frase “déjate caer con todo”, mientras uno de ellos exhibía un arma de fuego y otro un picahielo, obligándolo a entregar 2 mil pesos en efectivo y un teléfono celular en color gris, valuado en aproximadamente 3 mil pesos, para un botín total cercano a los 5 mil pesos.

Tras consumar el robo, los agresores huyeron inicialmente a pie tierra, pero posteriormente abordaron un vehículo rojo para intentar alejarse de la zona.

Esto permitió que durante un operativo de búsqueda implementado minutos después, elementos de la Policía Estatal localizaran el automóvil y aseguraran a los tres ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo Adrián “N”; Alexis “N” y Eduardo “N”, con domicilio en Aguascalientes.

Al momento de la intervención, los oficiales les aseguraron el dinero en efectivo, el teléfono celular robados al despachador, así como el arma de fuego y el picahielo utilizados en el asalto.

Todos estos objetos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público junto con los tres detenidos para las investigaciones correspondientes.

El afectado recibió acompañamiento policial y fue orientado para formalizar la denuncia en la Fiscalía General del Estado.