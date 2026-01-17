¡En la colonia Constitución joven murió impactado por el tren!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre joven perdió la vida de manera instantánea tras de que fue embestido por el tren en la colonia Constitución, al norte de la ciudad, ya que al parecer iba caminando a un costado de las vías con unos audífonos puestos y distraído observando su teléfono celular.

La tragedia sucedió el viernes 16 de enero, alrededor de las cinco de la tarde, a la altura de las calles Artículo 1 y Artículo 18 de dicha zona habitacional.

La víctima, identificada como Christopher Guadalupe de Luna, de 23 años de edad, fue impactada por una saliente del tren, encabezado por la máquina número 4822.

El ferrocarril era desplazado en el sentido de norte a sur y el maquinista, de entre 40 a 45 años, observó al peatón caminar a la orilla de las vías pero observando la pantalla de su celular.

El operador del tren accionó varias veces el silbato para alertarlo de su presencia, pero éste no reaccionó ya que, al parecer, llevaba puestos unos audífonos conectados al teléfono y no escuchó que se acercaba el convoy ferroviario.

El maquinista aplicó los frenos pero la llamada “bestia de acero” alcanzó a golpear fuertemente al transeúnte con un costado.

El joven fue proyectado a un costado de las paralelas y quedó tirado boca arriba.

Vecinos que fueron testigos del hecho solicitaron ayuda a los servicios médicos y al sitio acudieron oficiales de Seguridad Pública y paramédicos, que revisaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue resguardada hasta la intervención de elementos de Servicios Periciales, que realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense, tras de lo cual el tren pudo continuar su viaje.