¡Por extorsión declararon culpable a un sujeto y fue sentenciado a 4 años de prisión!
ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Reynaldo “N” por el delito de extorsión, se le fijó una pena de 4 años de prisión.
Los hechos ocurrieron en abril de 2025, en el municipio de Guadalupe.
El hoy sentenciado amenazó a la víctima con mensajes extorsivos, exigiendo un pago a cambio de no dañar la integridad de su persona.