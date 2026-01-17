NoticiasZacatecas

¡Por extorsión declararon culpable a un sujeto y fue sentenciado a 4 años de prisión!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Reynaldo “N” por el delito de extorsión, se le fijó una pena de 4 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en abril de 2025, en el municipio de Guadalupe.

El hoy sentenciado amenazó a la víctima con mensajes extorsivos, exigiendo un pago a cambio de no dañar la integridad de su persona.

