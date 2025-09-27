¡Por homicidio calificado detuvieron a adulto mayor en Monte Escobedo!

MONTE ESCOBEDO, ZAC.- En la comunidad Gómez, elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con efectivos de la Policía de Investigación, realizaron un operativo para dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de una persona señalada por el delito de homicidio calificado.

Durante el despliegue, los oficiales ubicaron y aseguraron a Adrián “N”, de 66 años, quien fue detenido sin que se registraran incidentes.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) para continuar con el procedimiento legal correspondiente.