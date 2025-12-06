¡En la colonia Francisco Villa joven participó en una riña y fue herido con arma blanca!

FRESNILLO, ZAC.- Tras participar en una riña, un joven fue herido cerca del cuello con un arma blanca, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

El jueves 4 de diciembre, alrededor de las nueve de la noche, paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se dirigieron a la calle Toma de Zacatecas, en el crucero con Doroteo Arango, en la colonia Francisco Villa, para atender un reporte sobre una persona lesionada.

Al arribar, encontraron a un muchacho de aproximadamente 18 años de edad con una lesión cerca del cuello, por lo que le brindaron los primeros auxilios para contenerle una hemorragia, estabilizarlo y finalmente trasladarlo a recibir atención médica a un hospital.

Se estableció que el joven había tomado parte en una riña, aunque no se establecieron los motivos de la pelea ni la identidad de quién lo hirió con el arma blanca.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva resguardaron el punto donde auxiliaron al joven y posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables de la agresión.