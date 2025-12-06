¡En Sombrerete dos jóvenes lesionados en choque entre motocicleta y automóvil!

SOMBRERETE, ZAC.- Dos jóvenes resultaron con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo tras un accidente vial en la colonia Lomas del Consuelo, donde se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil.

El percance ocurrió la tarde del jueves 4 de diciembre, alrededor de las 16:07 horas, en la calle Tiro Tocayos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil acudió al lugar tras recibir el reporte y confirmó la emergencia.

La motocicleta Italika DM 300, en colores negro y dorado, era conducida por David Antonio “N”, de 25 años, y era acompañado por Édgar “N”, de 21 años, ambos con domicilio conocido en Sombrerete. Tras la valoración prehospitalaria fueron diagnosticados como policontundidos y trasladados al hospital comunitario.

En el hecho también participó un vehículo Honda Civic, en color azul, conducido por Mayra “N”, de 32 años, quien viajaba acompañada de una menor de edad.

Ambas resultaron ilesas según la revisión de los paramédicos.

La escena quedó a cargo de elementos de Seguridad Pública y Policía Vial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.