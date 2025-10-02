¡Por secuestro agravado en Villanueva sentenciaron a 50 años de prisión a dos sujetos!
ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral en contra de Luis Enrique “N” y Edmundo Ricardo “N” consistente en 50 años de prisión y reparación integral del daño por el delito de secuestro agravado.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2024 en el municipio de Villanueva, cuando los hoy sentenciados fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas cuando se encontraban custodiando a una víctima, a quien habían privado de su libertad un día anterior, esto fue en seguimiento a un reporte realizado al número de emergencias, en el cual un usuario manifestó escuchar gritos de auxilio al interior de una vivienda.