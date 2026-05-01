¡En la colonia Manuel M. Ponce niña de 4 años de edad cayó de un tercer piso de un edificio!

Foto: cortesía ntrzacatecas

FRESNILLO, ZAC.- Una niña resultó con lesiones de gravedad tras de que sufrió una caída desde el tercer piso de un edificio.

Los hechos sucedieron el jueves 30 de abril, alrededor de las siete y media de la noche, en un edificio ubicado en la colonia Manuel M. Ponce, atrás de la escuela secundaria número 3, entre las calles Olivo y Cedros.

De acuerdo a la versión de algunos vecinos, la niña, de aproximadamente 4 años de edad, se quedaba en el departamento acompañada de sus tres hermanas.

Tras el fallecimiento de su mamá, las cuatro quedaron a cargo de su abuela, quien tiene que salir a trabajar para mantener el hogar y debe dejar solas a sus nietas.

Lamentablemente, esta situación provocó que la menor cayera desde el tercer piso del multifamiliar a través de una ventana sin protección.

Algunos de esos vecinos escucharon el fuerte golpe y al percatarse de lo sucedido solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios a la menor de edad y tras diagnosticarle lesiones de consideración la abordaron a una ambulancia para trasladarla a un hospital para su pronta atención especializada.

La unidad de emergencia fue escoltada por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.