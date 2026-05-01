¡Para cuatro sujetos condenas de más de 38 años de prisión y una multa de más de un millón de pesos!

En Guadalupe ejecutaron a una persona e hirieron gravemente a otra

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria, mediante juicio oral, en contra de Zahir Abimael, Juan Antonio, Luis y Kevin Joshua, por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, asociación delictuosa y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con una pena máxima de 38 años y 4 meses de prisión, además de una multa de más de un millón de pesos para todos ellos.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2024 en el municipio de Guadalupe.

Los sentenciados agredieron con armas de fuego a dos personas, una de ellas perdió la vida en el lugar, la segunda resultó gravemente lesionada.