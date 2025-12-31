¡Volcadura de una camioneta en la carretera federal 23 dejó un muerto y dos lesionados graves!

JEREZ, ZAC.- La volcadura de una camioneta en esta localidad dejó un saldo de una persona sin vida y dos más gravemente lesionadas.

La víctima mortal resultó ser un hombre de 36 años de edad, aproximadamente.

La mañana del martes 30 de diciembre los servicios de emergencia recibieron reportes sobre un accidente tipo volcadura en la carretera federal 23, por lo que se movilizaron al sitio.

A la altura del lienzo charro “La Colonial” encontraron una camioneta Ford tipo Pick-Up volcada sobre su toldo y confirmaron que en ella viajaban tres personas, una de las cuales ya había muerto y las otras dos presentaban lesiones graves, por lo que las trasladaron a un hospital a recibir atención médica personal de Protección Civil de Jerez.

Oficiales de la Guardia Nacional división caminos tomaron conocimiento del accidente, en tanto que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.