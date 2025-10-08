¡Por un atraco en una tienda en Lunaria vincularon a proceso a pareja que asaltaba negocios en la ciudad!

AGUASCALIENTES, AGS.- La pareja que se dedicaba a asaltar negocios en distintas partes de la ciudad capital fue vinculada a proceso por el delito de robo calificado por un atraco con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Lunaria.

Los acusados son Julio César “N” y Karina Jacqueline “N”, que son investigados por su participación en otros asaltos, uno de ellos en la Farmacia Guadalajara de la colonia Gremial.

El robo por el que se les inició un primer juicio sucedió el jueves 25 de septiembre de este año en el fraccionamiento Lunaria.

La pareja ingresó a la tienda de conveniencia y amagó a una víctima con un arma de fuego para obligarla a que le entregara el dinero de las ventas y finalmente escapar.

El miércoles 1 de octubre la pareja asaltó una farmacia ubicada en la avenida Héroe de Nacozari y la calle Vasco de Gama, en la Gremial, de donde se llevó alrededor de 5 mil pesos en efectivo.

Días después, oficiales de la Policía Estatal detuvieron a la pareja en la calle 30 de Septiembre del fraccionamiento Lomas del Mirador a bordo de un auto Nissan, en color rojo, y le aseguraron una pistola de plástico y envoltorios con droga crystal.

Julio César y Karina Jacqueline quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y los presentó ante el juez de Control, que los vinculó a proceso por el asalto a la tienda de conveniencia en Lunaria.

A la fémina le impuso la prisión preventiva justificada, mientras que el sujeto tendrá que presentarse a firmar ante la autoridad judicial y se le prohibió salir del estado así como acercarse a la víctima de la tienda de conveniencia.

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.