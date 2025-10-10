¡En la colonia Plutarco Elías Calles motociclista atropelló a una niña y escapó!

FRESNILLO, ZAC.- Un motociclista atropelló y causó lesiones a una niña de aproximadamente 10 años de edad, tras de lo cual se dio a la fuga y no fue detenido.

El motorista transitaba por la calle Guaymas de la colonia Plutarco Elías Calles, en este municipio, cuando arrolló a la menor y la tiró al piso, pese a lo cual continuó su marcha para huir.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron ayuda para la niña a los servicios de emergencia, trasladándose al lugar paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para auxiliarla.

Una vez que le diagnosticaron lesiones en diferentes partes del cuerpo la trasladaron a un hospital para su atención, ingresando en condición estable.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado tomaron conocimiento del accidente e iniciaron la búsqueda del motociclista que atropelló a la víctima.