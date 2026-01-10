¡Tras ataque de un perro en Ciénega Grande, Asientos, niño de 3 años sufrió lesiones graves!

Foto: Archivo

ASIENTOS, AGS.- Un niño de únicamente 3 años de edad fue atacado por un feroz perro en la comunidad Ciénega Grande, perteneciente al municipio de Asientos, y sufrió lesiones graves.

El menor de edad, identificado con las iniciales T.A., fue hospitalizado para recibir atención médica de urgencia y que los doctores trataran de salvarle la vida.

El ataque sucedió el viernes 9 de enero, alrededor de las ocho de la noche.

El infante se encontraba en la vía pública, al parecer jugando con otros menores, en la calle Gámez Orozco de la citada localidad de Ciénega Grande, cuando de pronto el feroz can se le fue encima y lo mordió en diferentes partes del cuerpo.

Habitantes del lugar presenciaron el hecho e intervinieron de inmediato para quitarle al niño el perro de encima.

Al ver lastimado al pequeño, solicitaron el apoyo de los servicios médicos a través de llamadas al servicio de emergencia 911.

Oficiales de Seguridad Pública se presentaron en el lugar de los hechos así como paramédicos del ISSEA, que brindaron los primeros auxilios al menor lesionado y le diagnosticaron heridas por mordedura en la cabeza y en las orejas.

En estado grave lo trasladaron al Hospital General de Rincón de Romos para su pronta atención médica.

Pese a la intervención de las autoridades no se había reportado el aseguramiento del perro que atacó al niño y si pertenecía a algún vecino del rumbo.