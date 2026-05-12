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¡En la Comandancia oficial de la Policía Municipal lesionó accidentalmente a otro elemento y a un civil!

Noticiero El Circo
  • Accionó un arma de fuego por manipularla sin precaución

GUADALUPE, ZAC.- Un oficial de la Policía Municipal, que accionó un arma de fuego por manejarla sin precaución, lesionó accidentalmente a uno de sus compañeros y a un civil, que tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención médica.

Los hechos sucedieron alrededor de las ocho de la mañana de este martes al interior de la Comandancia de Seguridad Pública en el fraccionamiento La Condesa, en el municipio de Guadalupe.

El elemento manipuló una pistola de mala forma y la accionó, lo que ocasionó que otro uniformado y el civil resultaran heridos de bala.

A la Comandancia acudieron paramédicos, que brindaron los primeros auxilios a las dos víctimas y las trasladaron a un hospital para su pronta atención especializada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, enterada de lo ocurrido, inició la correspondiente carpeta de investigación y agentes de la Policía de Investigación comenzaron las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos.

No se informó si el policía municipal que accionó el arma fue detenido o no.

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