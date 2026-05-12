¡Tras ser impactado y arrastrado por una combi adolescente murió en Tepezalá!

TEPEZALÁ, AGS.- Un adolescente motociclista perdió la vida la mañana de este martes luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en la carretera estatal 99, a la altura del tramo que conduce hacia la comunidad de Caldera, en el municipio de Tepezalá.

El percance se registró alrededor de las 08:00 horas, cuando el joven circulaba sobre la calle Adolfo López Mateos, en la colonia San Miguelito, desplazándose en sentido oriente-poniente.

Al intentar incorporarse a la carretera estatal 99 presuntamente no realizó el alto correspondiente, momento en el que fue impactado por una combi de transporte de personal que avanzaba de sur a norte.

Tras el choque, la conductora de la unidad intentó frenar, pero no logró detenerse a tiempo y terminó arrastrando al motociclista aproximadamente 10 metros.

Paramédicos acudieron al lugar, aunque únicamente pudieron confirmar que el adolescente ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal de Carreteras acordonaron la zona para preservar la escena.

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al SEMEFO.

La víctima, un joven de entre 13 y 17 años, fue identificada por sus familiares que arribaron al sitio.

Las autoridades ministeriales realizaban las investigaciones respectivas para deslindar responsabilidades.