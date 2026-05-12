¡En Teúl de González Ortega sujetos armados atacaron a elementos del Ejército Mexicano!

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.- Luego de que sujetos armados atacaran a elementos del Ejército Mexicano en Teúl de González Ortega, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo un despliegue con autoridades de los tres órdenes de gobierno en la región sur del estado.

La tarde del lunes 11 de mayo presuntos integrantes de la delincuencia organizada, a bordo de vehículos, dispararon contra militares de una base de operaciones que realizaban reconocimientos en la zona, lo que desató una persecución contra los agresores hacia Florencia de Benito Juárez.

Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron en apoyo del personal castrense, desplegando un operativo con apoyo de los helicópteros de la SSP.

Durante su huida, los atacantes tiraron poncha llantas sobre la carretera y escaparon por caminos hacia territorio de Jalisco.

La Secretaría de Seguridad detalló que no hubo muertos ni heridos en la agresión y persecución; sin embargo, el despliegue de las corporaciones se extendió en la zona.