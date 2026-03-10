¡En una carretera en Pinos estalló artefacto explosivo!

Autoridades descartaron ataque a elementos de seguridad

PINOS, ZAC.- La Mesa Estatal de Construcción de Paz confirmó que un artefacto explosivo estalló en una carretera en la zona de Pinos, sin embargo, aclaró que no hubo elementos de seguridad involucrados en estos hechos.

Los primeros reportes indicaron que habría sido un intento de ataque contra elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), adscritos a la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), pero que el artefacto detonó antes de que pasaran por el lugar, por lo que no hubo daños.

La explosión ocurrió poco antes de las tres de la tarde del lunes 9 de marzo en la carretera estatal 144, cerca de la comunidad El Sitio.

Mediante un comunicado difundido a las 23:24 horas, la Mesa de Paz puntualizó que en el lugar no había agentes de seguridad, “por lo que no hay personal estatal involucrado en dicho hecho”.

También descartó que otro atentado registrado el mismo lunes haya sido dirigido contra fuerzas de seguridad.