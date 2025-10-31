¡En la Farmacia Similares de Cañada Honda asalto con machetes; roban cerca de $4,000!

Dos sujetos ingresaron como aparentes clientes y tomaron por sorpresa a los empleados

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos sujetos armados con machetes irrumpieron en la Farmacia Similares de la comunidad José María Morelos y Pavón (Cañada Honda), donde intimidaron al personal y sustrajeron cerca de cuatro mil pesos en efectivo.

Tras el asalto huyeron del lugar sin dejar rastro y no fueron detenidos.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 29 de octubre, cuando el encargado del establecimiento, ubicado en el número 123 de la carretera federal 25, que conecta Aguascalientes con Loreto, Zacatecas, realizaba el corte de caja.

En ese momento, los últimos aparentes clientes del día ingresaron al local.

Uno de ellos se acercó al mostrador y con machete en mano amenazó al empleado, exigiéndole el dinero de la caja.

Mientras tanto, su acompañante vigilaba al resto del personal y permanecía atento por si llegaba algún otro cliente, lo cual no ocurrió.

Nervioso, el trabajador entregó cerca de cuatro mil pesos, producto de la venta del día.

Antes de retirarse, los delincuentes advirtieron al personal que no avisaran a las autoridades.

Sin embargo, minutos después el supervisor del turno dio aviso al servicio de emergencias 911, reportando el asalto y señalando que los responsables se retiraron caminando del lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, recabaron información sobre los ladrones y desplegaron un operativo de búsqueda, sin lograr ubicarlos.