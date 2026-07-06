¡En la localidad de Martínez Domínguez agresión armada dejó dos jóvenes lesionados!

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Una agresión armada dejó lesionados a dos jóvenes, que tuvieron que ser hospitalizados para recibir atención médica.

Las víctimas, de 21 y 16 años de edad, el domingo 5 de julio, alrededor de las 21:20 horas, se encontraban en la comunidad Martínez Domínguez, perteneciente al municipio de Guadalupe, cerca de un expendio de cerveza, cuando de pronto fueron atacados con disparos de arma de fuego y resultaron heridos.

Las detonaciones fueron escuchadas por varios habitantes, que dieron aviso a los servicios de emergencia.

El veinteañero fue auxiliado por uno de sus tíos, que lo trasladó a un hospital, mientras que el adolescente recibió los primeros auxilios por paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que lo canalizaron igualmente a un centro médico.

El lugar de la agresión quedó a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que llevó a cabo los trabajos de campo correspondientes.