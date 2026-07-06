¡Tras choque frontal contra un camión de pasajeros automovilista murió en la carretera federal 45!

SOMBRERETE, ZAC.- Un automovilista falleció tras un fuerte choque frontal contra un camión de pasajeros, ocurrido en el tramo Sombrerete-Durango de la carretera federal 45, a la altura de la comunidad San Martín.

El domingo 5 de julio, poco después de las ocho de la noche, el hombre de 33 años de edad transitaba por dicha vialidad cuando por causas no esclarecidas perdió el control del volante, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el camión, propiedad de una agencia de viajes.

El auto quedó incrustado en el camión, por lo que el conductor terminó atrapado entre los fierros de la cabina, mientras que el operador del autobús decidió darse a la fuga.

Al lugar arribaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que confirmaron la muerte del automovilista.

Además, valoraron a tres pasajeros del camión, identificados como Israel, de 34 años; Nancy, de 32, y José, de 22, originarios del Estado de México, pero determinaron que no sufrieron lesiones.

El cuerpo del finado tuvo que ser liberado con ayuda del equipo hidráulico conocido como las pinzas de la vida y posteriormente fue levantado por elementos de Servicios Periciales, que lo trasladaron al SEMEFO para los estudios correspondientes.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras intervinieron en el hecho y elaboraron el peritaje respectivo a fin de determinar las causas del accidente para deslindar responsabilidades.