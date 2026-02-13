¡En la localidad Laguna del Carretero en Villanueva ejecutaron a tres hombres y una mujer!

La fémina había sido reportada como desaparecida

Foto: Cortesía

VILLANUEVA, ZAC.- Tres hombres y una mujer fueron ejecutados con disparos de arma de fuego; la fémina había sido reportada como desaparecida un día antes.

El multi-homicidio sucedió el jueves 12 de febrero en la comunidad Laguna del Carretero, perteneciente al municipio de Villanueva.

Durante la madrugada habitantes de la comunidad escucharon varias detonaciones de arma de fuego y alrededor de las diez de la mañana descubrieron a las víctimas, por lo que alertaron a las autoridades.

Elementos policiales se movilizaron a la población y a su arribo confirmaron que las cuatro víctimas ya se encontraban sin vida, apreciándoles heridas de bala.

La zona del hallazgo fue resguardada para que fuera intervenida por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de indicios y del traslado de los abatidos al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

Las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, que lograron conocer que la mujer había sido reportada como desaparecida un día antes de los homicidios.