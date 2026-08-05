¡En la Macías Arellano velador fue lesionado de gravedad de un disparo y con un machete tras agresión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un velador fue lesionado de gravedad al parecer de un disparo de arma de fuego y con un machete tras ser agredido mientras se encontraba trabajando en un coto en la colonia Macías Arellano.

Los hechos ocurrieron el martes 4 de agosto, alrededor de las once y media de la noche, en la calle A de la citada zona habitacional.

El velador, de aproximadamente 55 años de edad, se hallaba cuidando el coto y estaba acompañado de su esposa y su hijo.

En determinado momento ellos se dirigieron a una tienda a hacer unas compras y lo dejaron solo.

Al volver, la mujer lo encontró tirado en el piso y ensangrentado, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública se trasladaron al coto junto con paramédicos del ISSEA, que se encargaron de brindarle los primeros auxilios.

Al parecer, el velador sufrió una herida de bala ya que en el lugar se encontró un casquillo percutido y otras lesiones producidas con arma blanca, presumiblemente un machete.

Su estado de salud fue reportado como grave, por lo que a bordo de una ambulancia fue trasladado a un hospital cercano para su pronta atención médica.

La esposa del ofendido refirió a las autoridades que desconocía quién o quiénes lo agredieron y las razones por las que lo hicieron.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal arribaron a la escena para iniciar las indagatorias a fin de esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.

El casquillo percutido fue asegurado como indicio de la agresión.