¡Tras volcadura en Rincón de Romos murió conductor de camión de transporte de personal!

Al parecer se quedó dormido al volante

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- El conductor de un camión de transporte de personal perdió la vida tras de que sufrió un aparatosa volcadura en el municipio de Rincón de Romos.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, la causa del accidente habría sido que el chofer se quedó dormido al volante.

Fernando Cordero Moya, de 49 años de edad y vecino del municipio de Cosío, fue la víctima mortal del accidente, ocurrido minutos antes de las seis de la tarde del martes 4 de agosto sobre el libramiento de Rincón de Romos, a la altura de la comunidad El Saucillo.

A su cargo traía un camión Mercedes Benz Marco Polo, en color blanco y con placas de circulación del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa Hidrobus.

El operador transitaba en dirección de norte a sur por la carretera federal 45 Norte en aparentes condiciones normales y se incorporó al libramiento mencionado.

Sin embargo, luego de haber recorrido un kilómetro presuntamente se quedó dormido al volante.

El camión, al quedar sin control alguno, abandonó la cinta asfáltica y se volcó, quedando recostado sobre su lado derecho.

Automovilistas que transitaban por la zona se aproximaron para tratar de auxiliar al conductor y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública, elementos del cuerpo de Bomberos del Estado y paramédicos del ISSEA arribaron a la escena y tras revisar al conductor confirmaron que ya había fallecido.

Además, corroboraron que al momento del accidente viajaba solo.

Pese a que el camión terminó a varios metros de la carretera la zona fue resguardada, en tanto que oficiales de la Guardia Nacional tomaban conocimiento de la fatal volcadura.

Poco más tarde llegaron elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que efectuaron el levantamiento del cuerpo sin vida del chofer para su traslado al Servicio Médico Forense.