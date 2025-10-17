¡En la pensión “Paraíso” oficial de la Policía Municipal de Aguascalientes se hirió de un disparo accidental!

AGUASCALIENTES, AGS.- De manera accidental, un joven oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes se lesionó en un pie de un disparo con su arma de fuego de cargo al estarla manipulando sin cuidado en la pensión “Paraíso”.

Los hechos sucedieron este viernes, alrededor de las cuatro de la madrugada, en dicha pensión municipal, ubicada en la carretera a Los Arellano, al sur de la ciudad.

El elemento, de 22 años de edad, cumplía con su turno de manera normal, pero al estar manejando la pistola que tenía asignada la disparó accidentalmente y el proyectil lo impactó en un pie.

El propio policía municipal reportó lo sucedido a la corporación y solicitó ayuda ya que se encontraba lesionado.

Algunos de sus compañeros se trasladaron al lugar así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que le brindaron los primeros auxilios y confirmaron que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en el pie, con orificios de entrada y de salida.

En condición estable lo trasladaron al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social para recibir atención médica.