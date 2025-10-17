¡Operativo interinstitucional entre Zacatecas y Aguascalientes activó persecución y enfrentamiento en zona limítrofe!

Policías zacatecanos persiguieron a presuntos delincuentes que abandonaron una camioneta y huyeron entre la maleza, cerca de la comunidad de Zacatequillas, en Cosío

ZACATECAS, ZAC.- La noche del jueves 16 de octubre, alrededor de las 20:40 horas, se registró una persecución seguida de un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Estatal de Zacatecas y presuntos delincuentes en las inmediaciones de la comunidad de Zacatequillas, perteneciente al municipio de Cosío, Aguascalientes.

El hecho ocurrió sobre la carretera estatal 210, en el entronque con la estatal 39.

Los oficiales zacatecanos informaron vía radio que perseguían una camioneta Jeep, en color verde, cuyos ocupantes presuntamente portaban armas de fuego.

La unidad fue abandonada en ese lugar y los individuos se internaron entre la maleza y sembradíos con dirección a territorio aguascalentense.

Ante la situación, se solicitó apoyo urgente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, ya que las corporaciones zacatecanas mantenían un enfrentamiento activo con los presuntos delincuentes en esa zona.

La coordinación interinstitucional se activó para reforzar la seguridad y brindar respaldo a los elementos desplegados en campo.

Posteriormente, los individuos se replegaron hacia territorio zacatecano, en dirección al municipio de Luis Moya, donde se suscitó un nuevo intercambio de disparos con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

No trascendió el saldo del enfrentamiento, aunque no se reportaron muertos ni lesionados.

La única confirmación oficial fue el aseguramiento de la camioneta Jeep por parte de las autoridades zacatecanas.