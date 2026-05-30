¡En la planta minera La Tlaxcala minero perdió la vida tras caer de 12 metros de altura!

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SOMBRERETE, ZAC.- Un minero perdió la vida durante el desempeño de sus actividades después de que sufrió una impresionante caída desde una altura de 12 metros.

El incidente que le costó la vida ocurrió la tarde del jueves 28 de mayo en la planta minera La Tlaxcala, también conocida como El Vergel, ubicada en Estación Frío, en el municipio de Sombrerete.

El trabajador realizaba algunas labores en la zona llamada como quebradoras de la Florita cuando presuntamente el arnés que llevaba puesto sufrió una falla, lo que originó su caída desde una altura considerable.

El minero sufrió lesiones graves que poco después le costaron la vida.

Sus compañeros denunciaron que la unidad minera no solicitó ayuda de inmediata a los servicios de emergencia, acusando una presunta negligencia.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos, por lo que realizaron las diligencias respectivas en la mina y levantaron el cuerpo del fallecido para su traslado al Servicio Médico Forense.